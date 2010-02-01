Молния ударила в церковный хор в Малави

Шесть певчих хора баптистской церкви одной из провинций южноафриканской страны Малави погибли в минувшее воскресенье, 31 января, от удара молнии, сообщает РИА "Новости".

По данным представителя полиции Титани Чадвалы (Titani Chadwala), жертвами ударившей в группу людей молнии в провинции Балака стали шесть верующих, еще четверо получили ранения.

"На месте происшествия находились 40 певчих из хора баптистской церкви, которые занимались приготовлениями к воскресной службе. В них попала молния и убила шесть человек", - приводит агентство слова Чадвалы.

Малави является одной из беднейших стран мира, около 14% от 12-миллионного населения которой заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).