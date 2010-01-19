Жрецы вуду на Гаити требуют запретить массовые захоронения жертв землетрясения

Главный гаитянский жрец вуду Макс Бовуар призвал президента страны Рене Преваля положить конец практике захоронения жертв землетрясения в общих могилах.

На Гаити, где больше половины 9-миллионного населения до сих пор придерживается культа вуду, верит в зомби и одновременно причисляет себя к католицизму, многие жители опасаются, что тела захороненных в общих могилах людей могут ожить. Об этом написало австралийское интернет-издание "Africa Leader".

Государственный секретарь Гаити по делам ликвидации неграмотности Кароль Жозеф сообщил, что захоронено уже не менее 70 тыс. жертв землетрясения.

Между тем, в минувший понедельник находящийся на Гаити американский генерал Кен Кин заявил, что землетрясение в этой стране могло привести к гибели до 200 тыс. человек. По его словам, "международное сообщество рассматривает именно такие данные".