В Италии отклонили предложение Турции вернуть мощи св. Николая Чудотворца на родину

Настоятель базилики св. Николая в итальянском г. Бари отклонил предложение министра культуры Турции возвратить мощи святителя Николая Чудотворца, сообщило агентство «Kipa» со ссылкой на газету "Il Giornale» от 3 января.

Накануне информационные агентства турецкой провинции Анталия распространили заявление министра культуры Эртугрула Гюная, что власти страны намерены вернуть на историческую родину мощи святителя Николая Чудотворца, чтобы поместить их в одном из вновь созданных министерством музее.

Возражения Дамиано Бова основываются на том, что мощи необходимы, прежде всего, для поклонения верующих, а не для демонстрации их в музее.

О своих намерениях потребовать от Италии возвращения мощей святого Николая на его историческую родину Турция сообщала еще в 2005 году.