Польские монахи-доминиканцы ввели мессы для горнолыжников

Польские монахи ордена доминиканцев горнолыжного курорта Мале Цихи в Татрах ввели на время рождественских каникул дополнительные вечерние мессы для горнолыжников, сообщает Седмица.Ru.

Для того, чтобы отдыхающие могли участвовать в обязательных для каждого католика богослужениях в рождественское время, монахи ежедневно в 20.00 по местному времени совершают дополнительное богослужение, не предусмотренное расписанием приходских месс.

"К нам на Рождество приезжает очень много лыжников, поскольку здешние трассы - одни из лучших в Польше", - сказал настоятель прихода священник Артур Мисяльский. Он отметил, что поздняя вечерняя месса удобна и для местных жителей, которые в дневное время заняты обслуживаем отдыхающих на горнолыжных курортах.

По словам настоятеля, дополнительные мессы будут совершаться до конца горнолыжного сезона, то есть до марта.

Деревянных храм в Мале Цихи очень популярен среди польских влюбленных: со всей страны сюда приезжают пары, чтобы обвенчаться. Приход здесь молодой - его своим декретом образовал в 1975 году кардинал Кароль Войтыла, будущий Папа Римский Иоанн Павел II.