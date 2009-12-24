Шотландские священники понесут благую весть в пивные и кафе

Церковь в Ланарке (Шотландия) планирует на Рождество пойти с рождественским гимном в местную пивную, чтобы донести до ее обитателей благую весть о рождении Иисуса Христа.

"Церковь не утверждает, что людям нужно пить, чтобы хорошо провести время, но мы признаем, что в это время года много людей любят выпить со своими друзьями в различных пивных и кафе. Мы хотим, чтобы люди, находящиеся там, тоже слышали благую весть о Рождестве", - заявил священник местной церкви Брайен Кер.

Как сообщает портал Prochurch.info со ссылкой на Christian Today, специально для этой миссии местный пивоваренный завод Strathaven выпустил ограниченную партию хмельного напитка, получившего название "Грейфрайарзское церковное рождественское пиво".

"Многие, вероятно, осудили бы церковный поход в пивную, да еще и со своим пивом, - сказал Брайен Кер. - Но если бы Иисус оказался бы сегодня в Ланарке, я уверен, что мы встретили бы Его в самых невероятных местах - возможно, даже в городских пивных за разговорами с посетителями".

На прошлый Новый год посещение пивной духовенством и прихожанами церкви Святого Матфея в Перте собрало более 300 человек.