В Ираке во время двух взрывов погибли 17 человек
18:07, 24 декабря 2009Мир
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Очередное нападение на паломников
По меньшей мере 17 человек погибли, около 90 были ранены сегодня вследствие двух взрывов в Ираке.
Как сообщает радио «Свобода», нападения, по данным власти, были направлены против паломников, которые готовятся к самому главному для шиитов празднику - Ашура.
Как сообщила полиция, первый взрыв произошел днем в городе Хилла, в 95 километрах к югу от Багдада. Второе взрывное устройство сработало там же через 15 минут – как только полиция прибыла на место трагедии.
В главном для шиитов городе Кербела 27 декабря соберутся тысячи паломников шиизма, чтобы отметить память внука пророка Магомета – имама Хусейна, убитого в 7-м веке.
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