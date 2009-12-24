В Ираке во время двух взрывов погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, около 90 были ранены сегодня вследствие двух взрывов в Ираке.

Как сообщает радио «Свобода», нападения, по данным власти, были направлены против паломников, которые готовятся к самому главному для шиитов празднику - Ашура.

Как сообщила полиция, первый взрыв произошел днем в городе Хилла, в 95 километрах к югу от Багдада. Второе взрывное устройство сработало там же через 15 минут – как только полиция прибыла на место трагедии.

В главном для шиитов городе Кербела 27 декабря соберутся тысячи паломников шиизма, чтобы отметить память внука пророка Магомета – имама Хусейна, убитого в 7-м веке.