В Финляндии объявлен "рождественский мир"

"На землю спустился Рождественский мир!" - уже более четырехсот лет эта фраза возвещает финнам о начале рождественских праздников. До окончания праздничного периода - 5 января - запрещены любые ссоры и конфликты, причем обижать нельзя не только людей, но и животных: ничто не должно омрачать торжества, сообщает ИТАР-ТАСС.

Традиция объявления Рождественского мира уходит корнями в Средневековье: тогда Церковь старалась примирить все феодальные распри и междоусобицы на период самого главного и самого любимого праздника в Финляндии. Издревле эта церемония проходит в городе Турку, который до 1812 г был столицей. Здесь располагается главный храм страны - Кафедральный собор, в котором проходит торжественное рождественское богослужение.

Главной частью церемонии становится чтение трактата о Рождественском мире 1600 года. Сам документ был утрачен в ходе большого пожара 1827 г, однако текст удалось полностью восстановить, и с тех пор его ежегодно зачитывают в Сочельник на главной площади Турку. На церемонии присутствовали тысячи людей.

Чтение трактата о Рождественском мире сопровождалось торжественной музыкой в исполнении флотского духового оркестра и пением мужского хора "Друзья песни". Текст был по традиции прочитан на финском и шведском языках. С этого момента финны прекращают повседневные дела и начинают празднование с посещения сауны.

"Рождественский мир" объявляют также и в Эстонии.