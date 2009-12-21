В лике святых прославлена вся семья святителя Григория Паламы

20 декабря в Верии (Элладская Православная Церковь) произошло знаменательное событие в жизни Вселенского Православия - на праздничной Литургии, которую возглавил Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним, произошло причисление к лику святых всех членов семьи св. Григория Паламы. Канонизированы его родители - Констанция и Каллонис, две сестры - Епихарис и Феодота и двое братьев - Феодосий и Макарий, сообщает «Богослов.Ru».

Перед началом Божественной литургии митрополит Севастийский Димитрий прочитал решение Константинопольского Патриарха Варфоломея о канонизации (№ 1103). Затем архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним произнес специальную молитву и первым приложился к иконе новопрославленных святых, которую вынесли из алтаря и поместили в центре храма, и к сохранившейся частице мощей св. Григория Паламы.

Затем хор пропел тропарь в честь новопрославленных святых:

«Каллони добрая отроковица и прямомысленный Констанций, великий подвижниче и боговидче иерарше Григорие, Епихарис, невеста Христова, преподобная Феодота и мудрая, Феодосие и Макарие священнее, ваши подвизи поем. Слава венчавшему вас, слава вам просиявшему, нетварный и вечный Его свет обожения».

Данное прославление, как было сказано в слове митрополита Пантелеимона, произнесенном после Литургии и слове Предстоятеля Элладской Церкви Архиепископа Иеронима, подтверждает вселенскую значимость учения св. Григория Паламы о духовном созерцании Нетварного Света, о приобщении Богу, открывающему Себя в энергиях, но сокрытому по сущности. Прославлена семья святого, в полном составе вставшая на путь монашеского подвига, что является добрым примером и для монашествующих, и для семей, живущих в миру.

Семья великого богослова Православия, состоящая в совокупности из 7 святых, уже давно чтилась в месте их подвигов Верии.

Тот факт, что в прославлении принимают участие представители Константинопольской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской Церквей, а также других Поместных Православных Церквей является залогом вселенского почитания семьи святителя.

В завершении своего слова в конце Литургии Архиепископ Иероним сказал: «Сегодня нам нужны семьи, которые вдохновляются жизнью Церкви. В преддверии Рождества Вифлеемская звезда да просветит нашу жизнь, как семья св. Григория Паламы - всех христиан!»

Накануне прославления завершила работа богословской конференции «Святой Григорий Палама: 650 лет со времени кончины (1359-2009)»