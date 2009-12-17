Церкви ФРГ потребовали сократить экспорт немецкого оружия

Представители Церквей Германии выразили недовольство резким ростом экспорта немецкого оружия, прежде всего, в горячие точки и конфликтные регионы, такие как Афганистан, Пакистан и Индию, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Welt.

Только в 2008 году объем продаж немецких вооружений составил 5,78 миллиарда евро, то есть на 36,5 процента больше, чем в 2007 году.

По словам евангелического председателя Объединенной конференции «Церковь и развитие» (GKKE) Бернарда Фельмберга (Bernhard Felmberg), особую озабоченность вызывают продажи современных немецких кораблей.

Представители церквей ФРГ потребовали от правительства проведения более вдумчивой и избирательной политики в вопросе экспорта оружия и усиления государственного контроля над выдачей экспортных лицензий.

«Тот, кто хочет сдержать региональную гонку вооружений, не должен способствовать ее развитию, заключая сделки на поставку оружия», - отметил католический председатель GKKE Карл Юстен (Karl Juesten), отметив при этом, что церковь разочарована действиями кабинета Ангелы Меркель в этом вопросе.

В оценке экспорта немецкого оружия представители христианских Церквей Германии опираются на данные, обнародованные органами ЕС. Само правительство ФРГ до сих пор не представило отчетность по экспорту вооружений за 2008 год. Тем не менее, по мнению экспертов, ФРГ является третьим в мире поставщиком оружия после США и России.