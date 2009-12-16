В Вифлееме зажгли огни на рождественской елке

Город, в котором появился на свет Иисус Христос, готовится к наплыву туристов. С начала недели на главной площади города перед базиликой Рождества Христова кипела жизнь. Работники муниципалитета развешивали на площади гирлянды и украшали шестиметровую сосну игрушками и фонариками.

Как сообщает Седмица.Ru, 15 декабря, за 9 дней до католического Рождества, в присутствии мэра Вифлеема и министра туризма в администрации Абу Мазена, состоялось торжественное "открытие зимнего туристического сезона". После речи мэра Виктора Батарсе, католика по вероисповеданию, о том, что в городе ждут гостей со всего мира, были зажжены огни на лесной красавице.

Вифлеем неоднократно упоминается в Библии. Здесь родился св. царь Давид, и здесь он был помазан на царство св. пророком Самуилом. Здесь произошла история с моавитянкой по имени Руфь. Здесь родился Иисус.

Согласно данным торгово-промышленной палаты ПА, 3.000 гостиничных номеров в Вифлееме забронированы на весь период зимних праздников. Поэтому большинству паломников, мечтающих посетить праздничную службу, придется после службы в храме преодолеть несколько десятков километров до гостиниц на территории Израиля или в других городах, расположенных на территории Палестинской автономии.