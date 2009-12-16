В Китае женщина назначена настоятельницей храма

Впервые в истории даосизма - китайского традиционного учения о «дао-пути» - женщина стала настоятельницей храма.

Как передает ИТАР-ТАСС, 52-летняя У Чэнчжэнь возглавила храм Чанчунь («Вечной весны») в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй в Центральном Китае. В даосской иерархии ее чин называется «фанчжан», и это весьма высокий ранг у последователей основателя даосизма Лао-цзы, жившего в 6-5 веках до нашей эры.

У Чэнчжэнь называет свое назначение «знамением времени», испытывая по этому поводу одновременно «и гордость, и некоторое смущение». Впрочем, подчеркивает она, женщины и в прошлом занимали важное место в даосизме, пример тому — персонаж легенды о «восьми бессмертных» Хэ Сяньгу. Эта дама, которую обычно изображали с цветком лотоса и флейтой в руках, считается покровительницей домохозяек и «слабого пола» в целом.

Новая настоятельница придерживается всех канонов даосизма и утверждает, что несколько лет назад видела в реке близ даосского храма Лунтань в провинции Цзилинь сразу трех драконов. «Причем являлись они по три раза на протяжении трех дней, что могут засвидетельствовать и местные жители», — заявляет она. Сейчас она пишет диссертацию в Народном университете (Пекин), сделав предметом своих исследований роль даосизма в построении гармоничного общества «социализма с китайской спецификой».

Даосизм возник около 2,5 тыс лет назад. Это исконно китайское религиозно-философское учение известно, в первую очередь, по трактату «Дао дэ цзин».