В Америке крестились 5 тыс. индейцев

Православная Церковь в Америке, объединяющая более 700 приходов в Мексике, США и Канаде, недавно приняла в свое лоно 5 000 крестившихся индейцев. А вскоре к Церкви присоединятся еще несколько тысяч гватемальцев, желающих принять Православие. Об этом сообщает “Седьмица.Ru” со ссылкой на Митрополита всей Америки и Канады Иону.

Большая часть гватемальцев, намеренных стать православными, принадлежит к народу майя.

"Если мы возьмем к себе этих гватемальцев, а также представителей коренного населения из других стран Латинской Америки, то индейцы могут стать главным этносом в Американской Православной Церкви. Лично я был бы рад этому", - заявил Митрополит Иона.

Он подчеркнул, что Католическая Церковь стремительно теряет влияние в Латинской Америке, и виной тому ее тесные связи с высшими классами общества. "Значительная часть бедных слоев, составляющих большинство населения региона, разочаровалась в католических пастырях и примкнула к протестантам, мормонам и другим ", - объяснил Предстоятель Православной Церкви в Америке.

Говоря о православных индейцах в Америке, митрополит Иона сообщил, что, возможно, вскоре на Аляске пройдет съезд православных американских индейцев. Его организацией занимается протоиерей Майкл Олекса, антрополог по специальности.