В поклонении Богоматери Гвадалупской приняли участие более 6 млн.человек

Более 6,1 млн. человек приняли участие в ежегодном паломничестве в базилику Девы Марии Гвадалупской в минувшие пятницу и субботу, - таковы официальные данные архидиоцеза Мехико. Это на 100 000 больше, чем в 2008 году.

Как сообщает Благовест-инфо, праздник посвящен годовщине явления Богоматери Хуану Диего на холме Тепеяк 12 декабря 1531 года. В наши дни этот холм находится в городской черте мексиканской столицы, в ее северной части. По преданию, изображение Девы Марии чудесным образом отпечаталось на накидке святого (Папа Иоанн Павел II канонизировал его в 2002 году).

Праздник традиционно сопровождается всевозможными ритуалами, дошедшими, в том числе, еще с доколумбовых времен. Так, утром в субботу более миллиона человек собрались внутри и вокруг базилики, чтобы спеть "Маманитас" - песню, которую мексиканцы поют в честь дней рождения или именин. Паломники съехались поклониться главной святыне Мексики со всех концов страны, из разных стран Латинской Америки и США.

Выходцы из Мексики, живущие в самих Соединенных Штатах, также провели торжества в честь Девы Гвадалупской - центром праздника стал нью-йоркский собор св. Патрика. К торжественному богослужению на Манхеттен был доставлен "Факел Гвадалупе", заженный на холме Тепеяк в октябре. В эстафете с факелом, который проносят от Мексики до Нью-Йорка, каждый год принимают участие 25 000 человек.