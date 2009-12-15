На Рождество Святую Землю посетят около 70 тысяч паломников

В предстоящие Рождественские праздники Святую Землю посетят около 70 тысяч паломников. Об этом со ссылкой на информацию министерства туризма Израиля сообщает Седьмица.Ru.

Празднование Рождества Христова по западному календарю начнется в Вифлееме 24 декабря, поэтому основной наплыв паломников на Святую Землю ожидается в этот день, а также 5 января 2010 года, когда Рождество Христово начнут праздновать православные.

По данным министерства, большинство паломников примут участие в богослужениях в Вифлееме и Назарете.