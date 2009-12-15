На Рождество Святую Землю посетят около 70 тысяч паломников
15:01, 15 декабря 2009Мир
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На богослужения в Вифлеем и Назарет
В предстоящие Рождественские праздники Святую Землю посетят около 70 тысяч паломников. Об этом со ссылкой на информацию министерства туризма Израиля сообщает Седьмица.Ru.
Празднование Рождества Христова по западному календарю начнется в Вифлееме 24 декабря, поэтому основной наплыв паломников на Святую Землю ожидается в этот день, а также 5 января 2010 года, когда Рождество Христово начнут праздновать православные.
По данным министерства, большинство паломников примут участие в богослужениях в Вифлееме и Назарете.
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