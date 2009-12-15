В Пекине сгорел древний храм

Древний храм, построенный в XVI веке, сгорел дотла в китайкой столице после того, как местные работники проигнорировали предупреждения спасателей о недостаточных мерах противопожарной безопасности, сообщает РИА Новости.

На минувших выходных огнем был уничтожен храм Няньхуа, построенный в 1581 году.

Пожарные предупреждали ранее, что расположенные в стенах обители офисы и типографские помещения не справляются с требованиями противопожарной безопасности - однако эти повестки были проигнорированы.

"Все подъезды к горящей обители были заблокированы машинами, которые принадлежали работавшим там бизнесменам - пожарные отряды не могли подъехать к огню ближе, чем на 500 метров", - рассказал изданию очевидец.