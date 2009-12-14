Три четверти немцев боятся распространения ислама

Почти три четверти немцев в той или иной степени испытывают беспокойство перед распространением ислама в ФРГ, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на "Welt" и данные социологического опроса, проведенного Институтом рыночных и политических исследований (dimap) по заказу Первого канала немецкого телевидения (ARD).

Согласно результатам опроса, 36 процентов респондентов признались, что "крайне обеспокоены" распространением ислама в Германии, еще 39 процентов отметили, что "немного обеспокоены". И лишь 22 процента заявили, что не видят в исламе никакой угрозы.

Как отмечает "Welt", это уже не первый опрос, демонстрирующий настороженное отношение немцев к исламу в ФРГ. Острую дискуссию в обществе вызвали итоги референдума в Швейцарии о запрете строительств минаретов.

По данным социологического исследования, проведенного по заказу газеты "Berliner Morgenpost" и радио RBB, 53 процента берлинцев высказались за полный запрет строительства в Берлине мечетей и минаретов. 40 процентов высказались против запрета и еще 7 процентов затруднились с ответом.

При этом в восточных районах Берлина число противников мечетей и минаретов значительно больше, чем в западном Берлине, где традиционно проживают почти все берлинские мусульмане. Представители властей столицы со своей стороны заявили об обеспокоенности ростом исламского экстремизма, центром которого, по их мнению, являются некоторые берлинские мечети.

По словам бургомистра берлинского района Нойкельн, социал-демократа Хайнца Бушковски (Heinz Buschkowsky), не исключено, что в некоторых из почти 20 мечетей, расположенных в его районе, воспитываются исламские террористы. "Мы знаем, - отметил, в частности Бушковски, - что в некоторых мечетях детям промывают мозги, и мы не можем понять, занимаются ли там распространением веры или подготовкой исламских боевиков".