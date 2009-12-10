22% американских христиан верят в реинкарнацию, а 23% - в астрологію

Восточные вероучения и духовные доктрины нью-эйдж получили большое распространение в США, говорится в докладе исследовательской организации "Pew Forum on Religion & Public Life" - одного из подразделений Исследовательского центра Пью. В частности, приверженцами подобных идей нередко оказываются христиане: к примеру, 22 процента опрошенных, которые считают себя христианами, верят при этом в реинкарнацию, сообщает "Лента.Ру".

Главный вывод исследователей заключается в том, что религиозные верования и практики американцев все чаще выходят за традиционные рамки. Более трети респондентов - 35 процентов - с той или иной частотой посещают религиозные службы в более чем одном учреждении, причем 24 процента бывают на церемониях не своей религиозной конфессии: в частности, это протестанты, бывающие на католических мессах, и наоборот.

Что касается распространения нехристианских верований, то это, в числе прочего и помимо реинкарнации, астрология. В астрологические доктрины верят 25 процентов от общей массы населения и 23 процента тех, кто считает себя христианами. 23 процента опрошенных верят в ценность йоги как духовной практики, 26 процентов - в духовную энергию, заключенную в такие физические объекты, как горы, деревья и кристаллы. Почти тридцать процентов признались, что им приходилось входить в контакт с кем-то, кто уже умер, почти двадцать процентов имели встречи с приведениями.

Исследование основано на опросах 4013 совершеннолетних жителей США, которые проводились в августе 2009 года. Сбором данных для "Pew Forum on Religion & Public Life" занимались специалисты компании "Princeton Survey Research Associates International".