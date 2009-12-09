Президент США поздравил монахиню с 105-летием

Американский посол в Канаде Дэвид Джекобсон доставил сестре Констанс Мёрфи - живущей в Торонто уроженке США, поздравления со 105-летием от президента США Барака Обамы.

Как сообщает Благовест-инфо, сестра Констанс считается самым пожилым гражданином Соединенных Штатов, живущим в Канаде. "Мы надеемся, что вы полны гордости и радости, размышляя о жизни, полной воспоминаний, - говорится в поздравлении Барака Обамы. - Вы много достигли за 105 лет, а Ваша преданность своей вере и общине вдохновляют".

Послание американского лидера пришло с некоторым опозданием - через два месяца сестра Мёрфи уже отметит 106-летие, хотя консул США в Торонто поздравил монахиню вовремя. Поздравления Обамы оказались для сестры Констанс приятным сюрпризом и "чудесным признанием" ее заслуг.

Констанс Мёрфи родилась в Балтиморе в 1904 году. Ее отец, бывший раб, основал одну из первых газет для чернокожего населения - "Афроамериканец". Констанс получила первое образование в молодости, и снова вернулась на студенческую скамью уже в преклонном возрасте - степень магистра Мичиганского университета она получила в 73 года. В 1932 году она побывала на презентации англиканского монашеского ордена Сестер св. Иоанна Богослова. Спустя некоторое время она переехала в монастырь ордена в Торонто. Некоторое время была учительницей и директором епархиальной школы, а в 50-е годы вернулась в Торонто. Более 10 лет сестра Мёрфи управляла церковным домом престарелых.

Когда сестре Констанс было 94 года, вышла книга ее мемуаров. Монахиня вручила экземпляр книги послу Джейкобсону, и тот пообещал передать ее президенту Обаме.