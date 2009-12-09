Буддисты напали на католический храм в Шри-Ланке

Буддистские экстремисты осквернили и разрушили католический храм в столице Шри-Ланки, - сообщил Христианскому Мегапорталу invictory.org католический сайт Milites Christi Imperatoris. Группа из двухсот вооруженных бандитов 6 декабря ворвалась в храм Матери Божьей Духовной Розы в Коломбо после окончания утренней мессы. Они уничтожили все, что попалось им под руки.

Они хотели похитить священника, но ему, вместе с принимавшими участие в Литургии верными, удалось скрыться. Нападавшие сожгли автомобиль священника. Это уже третье нападение буддистских экстремистов на этот храм.

Предыдущие произошли два и три года назад. Во время этих нападений были разрушены статуэтки Богородицы и святых. Буддисты недовольны растущим числом католиков, а также запланированной реконструкцией храма и приходского дома. Возмущенные очередным нападением, католики вышли вчера на улицы. Группа из 500 лиц заблокировала шоссе, требуя ареста и наказания виновных. К этому времени полиция задержала только одного человека.