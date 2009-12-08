Тихоокеанские аборигены попросили прощенья у потомка миссионера

Племя туземцев, живущее на тихоокеанских островах Вануату, принесло официальные извинения потомкам миссионера, съеденного аборигенами 170 лет назад, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

Миссионер Джон Уильямс путешествовал по островам в Тихом океане с целью обращать местных жителей в Христианство. Однако, когда он вместе со своим напарником Джоном Харрисом прибыл на остров Эрроманго (ныне входящий в архипелаг Вануату) местные жители не стали слушать проповедников и напали на них. Уильямс и Харрис были убиты, а затем, по местному обычаю, съедены туземцами.

Почти два века спустя праправнук Уильямса Чарльз Милнер-Уильямс приехал на остров вместе с 17 своими родственниками, чтобы получить официальные извинения за нападение на своего предка, а также торжественно отметить очередную годовщину его гибели.

Во время траурной церемонии местные жители кланялись гостям и пожимали им руки, демонстрируя очищение от злодеяний совершенных много лет назад. Представители племени заявили, что приезд потомков убитого миссионера должен снять с них проклятие, которое было наложено на аборигенов. В чем именно оно заключалось, туземцы не уточнили.