Женщина нетрадиционной ориентации стала младшим епископом епархии Лос-Анджелеса

Преподобная Мэри Глэсспул (Mary Glasspool), которая открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, была избрана в 5 декабря младшим епископом Лос-Анджелесской епархии епископальной церкви, сообщает Би-би-си. На собрании епархии Лос-Анджелеса, в состав которой входят шесть округов южной Калифорнии (около 70 тысяч верующих), были избраны два младших епископа. Вторую должность также заняла женщина, преподобная Диана Брюс (Diane Bruce), однако она, в отличие от Глэсспул, придерживается традиционной сексуальной ориентации. Глэсспул сможет вступить в сан лишь после утверждения ее кандидатуры большинством американских епископов. Глава церкви, епископ-председатель Катарина Скори (Katharine Schori), уже заявила, что для того, чтобы посвятить епископа в сан, необходимо избрание в соответствии с правилами, а личные предпочтения кандидата - дело рук Бога. В июле этого года генеральная конференция епископальной церкви отменила мораторий на возведение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в епископский сан, введенный в 2004 году по просьбе англикан из других стран после того, как избрание епископом Нью-Хемпшира гомосексуалиста Джина Робинсона поставило церковь на грань раскола. Пятидесятипятилетняя Глэсспул прошла церемонию рукоположения в 1981 году, последние восемь лет служила каноником в Балтиморе. С 1988 года она живет со своей подругой Беки Сандер (Becki Sander). В мире насчитывается около 77 миллионов англикан, большая часть которых проживает в Африке и придерживается консервативных взглядов. Из-за несогласия с рукоположением женщин и толерантным отношением к гомосексуализму часть британских англикан перешла в лоно католической церкви. По мнению обозревателя Би-би-си по вопросам религии, избрание Глэсспул только усугубит ситуацию, сделав раскол еще глубже.