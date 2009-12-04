В Польше начали собирать сведения о христианах, пострадавших при коммунистическом режиме

Католическая Церковь Польши начала сбор документов обо всех христианах, пострадавших во времена правления в стране коммунистов. Об этом со ссылкой на польское издание " Dziennik Polski " сообщило агентство «Кipа».

В городе Дрогичине создан специальный центр, где будут собираться и систематизироваться биографические документы и материалы для последующей беатификации всех мучеников и исповедников.

Всем католическим епархиям предложено назвать известные им имена священнослужителей и мирян, пострадавших за веру.

Эта инициатива, отмечает издание " Dziennik Polski", является ответом на призыв Папы Римского Иоанна Павла II обнаружить и восстановить имена всех христиан-мучеников XX века, которые погибли в стране в период с 1917 по 1989 год.