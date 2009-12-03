В Австралии призывают на 10 лет запретить иммиграцию мусульман

Австралийская правая Христианско-демократическая партия ведет антимусульманскую кампанию в преддверии федеральных выборов в Сиднее.

Манифест партии, вышедший перед субботним голосованием, призывает избирателей «выступить на защиту христианских ценностей» и требует на десять лет запретить иммиграцию мусульман в Австралию, сообщает Седмица.Ru.

Лидер партии Фред Найл обвинил определенные круги мусульманского населения в нежелании ассимилироваться и вынашивании планов создания исламского государства в Австралии. Он также выступает за введение более жесткого контроля над мусульманами в рядах вооруженных сил. Он привел в пример Великобританию, где мусульмане требуют создания шариатских судов. В связи с чем он призвал ввести мораторий на иммиграцию мусульман и не допустить роста доли мусульманского населения выше нынешних 1,7%.

Найл является единственным представителем своей партии в Законодательном совете - верхней палате - парламента Нового Южного Уэльса, правительство которого часто опирается на маленькие партии, чтобы добиться принятия выгодных ему законов.

Лидер христианских демократов утверждает, что не испытывает «ненависти или горечи» по отношению к мусульманам и готов способствовать их ассимиляции и обеспечению им равных возможностей.

В Австралии живут мусульмане, иммигрировавшие из Турции, Ирака, Ливана, Афганистана, Бангладеш и Индонезии.