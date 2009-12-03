Немцам запретили торговать в предрождественские воскресенья

Конституционный суд ФРГ в Карлсруэ 1 декабря признал незаконной работу магазинов в четыре предрождественских воскресенья, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Welt.

В решении суда отмечается, что отдых в праздничные и воскресные дни гарантирован Конституцией, которая тем самым предоставляет гражданам свободное время для «персонального совершенствования» и участия в социальной жизни.

Кроме того, работа магазинов в воскресные дни, как признал суд, нарушает права служащих-христиан на свободу вероисповедания, в частности, на отправление ими воскресных религиозных обрядов. Тем самым суд удовлетворил жалобу представителей католических и протестантских церквей, поданную на власти Берлина.

В 2006 году в Берлине был принят закон, по которому магазины получили право работать шесть воскресных дней в году, при этом четыре рабочих дня, как правило, выпадали на предрождественские воскресенья декабря, когда происходят массовые распродажи. Согласно принятому закону, в эти дни магазины могли быть открыты с 13 до 20 часов.

Подобная практика вызвала протест не только представителей христианских церквей, но и ряда профсоюзов. Противники работы по выходным отмечали, что речь идет «тотальной коммерциализации», которая подрывает самые основы немецкой культуры и пренебрегает интересами людей.

Между тем, сообщается, что запрет на торговлю по воскресеньям, вступит в силу лишь в 2010 году. Кроме того, как отметили в немецком объединении розничной торговли, даже после этого можно будет «в качестве исключения» открывать магазины по воскресным дням.