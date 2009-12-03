В Грузии восстанавливают дорогу, ведущую к могиле святой Нины
09:21, 03 декабря 2009Мир
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К Бодбийскому монастырю
Идут восстановительные работы дороги, ведущей к Бодбийскому монастырю Святой Нины в Сигнахском районе Кахетии. Дорога, ведущая к могиле Просветительницы Грузии, проходит по оползневому участку и в нескольких местах повреждена, передает Благовест-инфо.
Работы финансируются из центрального бюджета, уже возведены укрепительные стены и проведены сточные кюветы.
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