В Грузии восстанавливают дорогу, ведущую к могиле святой Нины

Идут восстановительные работы дороги, ведущей к Бодбийскому монастырю Святой Нины в Сигнахском районе Кахетии. Дорога, ведущая к могиле Просветительницы Грузии, проходит по оползневому участку и в нескольких местах повреждена, передает Благовест-инфо.

Работы финансируются из центрального бюджета, уже возведены укрепительные стены и проведены сточные кюветы.