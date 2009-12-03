В Грузии восстанавливают дорогу, ведущую к могиле святой Нины

09:21, 03 декабря 2009
Мир
0

К Бодбийскому монастырю

Идут восстановительные работы дороги, ведущей к Бодбийскому монастырю Святой Нины в Сигнахском районе Кахетии. Дорога, ведущая к могиле Просветительницы Грузии, проходит по оползневому участку и в нескольких местах повреждена, передает Благовест-инфо.

Работы финансируются из центрального бюджета, уже возведены укрепительные стены и проведены сточные кюветы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter