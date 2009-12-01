Сомалийские исламисты поклялись уничтожить Христианство в стране

Члены исламистской группировка "Ал-Шараб" поклялись уничтожить Христианство в Сомали. Первой их жертвой стала 46-летняя Мариам Хусейн, убитая лично лидером "Ал-Шараба" шейхом Арбоу, передает Седмица.Ru.

Сперва он подослал к Мариам одну из своих жен, которая в разговоре притворилась, что интересуется Христианством. Она попросила дать ей Библию, но Мариам сказала, что это слишком опасно: кого застанут с Библией в руках, тому несдобровать.

На следующий день к Мариам пришел сам Арбоу. Он был очень любезен и в разговоре попросил дать ему Библию - ему-де надо что-то уточнить. Мариам поверила ему и дала книгу. Тогда Арбоу заявил, что его миссия - уничтожать "предателей", обратившихся из ислама в Христианство, и хладнокровно выпустил в женщину три пули, убив ее на месте.

Позже за распространение Священного Писания была убита еще одна женщина-христианка.