Швейцария запретила строительство минаретов

Швейцарцы поддержали введение запрета на строительство минаретов на территории страны. По данным исследовательской компании Gfs.berne, за введение запрета проголосовали порядка 59% граждан, которые в воскресенье приняли участие в национальном референдуме.

Предложение запретить возведение башен, с которых мусульман созывают верующих на молитву, поступило от Народной партии, которая имеет крупнейшую фракцию в одной из палат швейцарского парламента, сообщает Благовест.инфо.

В свою очередь, противники запрета уверены, что такие действия противоречит принципу свободы вероисповедания и отдают дискриминацией по расовому и религиозному принципу. Не исключено, что введение запрета будет способствовать оттоку инвестиций из богатых арабских стран. Проголосовать "против" призывали правительство и парламент страны.