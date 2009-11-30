В Риме проходит выставка рождественских вертепов

В римском храме Санта Мария дель Пополо открылась выставка рождественских вертепов ("100 Presepi"), сообщает Седмица.ru со ссылкой на Германское католическое агентство новостей.

В Риме это уже 34-я по счету выставка. Ныне на ней представлены 160 оригинальных экспонатов из 50 стран мира.

Рядом с монументальными сценами, изображающими Рождество Христово, на выставке можно видеть и неаполитанские миниатюрные Рождественские ясли, выполненные в скорлупе грецкого ореха. Некоторые мастера перенесли события Рождественской ночи в Африку или Анды.

На выставке представлены также и футуристические толкования Евангельской истории, а также экспонаты Рождественских вертепов, выполненные исключительно из итальянских макаронных изделий.

Материалы выставки рассказывают и о том, что Рождественские вертепы в Италии широко использовались еще во времена св. Франциска (1181/1182 - 1226), который хотел в живописной форме напомнить верующим о рождении Богомладенца Иисуса.

Старейший пример Рождественского вертепа - композиция работы Арнольфо ди Камбио (около 1240-1302) находится в крипте римской базилики Санта Мария Маджоре.

Первые цветные изображения сцены Рождества Иисуса Христа появились в римских катакомбах еще в середине III века.