В Болгарии хотят возродить скальный монастырь XIV века

Видинская епархия Болгарской Церкви собирается возродить Альбутинский скальный монастырь. По замыслу епархии, сам памятник XIV века должен стать объектом туризма, в том числе религиозного, а рядом с ним должна появиться действующая обитель, передает Седмица.Ru.

Как сообщил викарный епископ видинского митрополита Сионий, планируется собирать пожертвования через открытые банковские счета.

Альбутинский скальный монастырь расположен близ Видина, в местности Альбутин (иначе - Алботин) на реке Тополовце. На высоте 25 м над рекой, используя естественные неглубокие пещеры и скальные навесы, устроены кельи и хозяйственные помещения. К монастырю ведет крутая песчаная тропа, у ее начала устроена чешма (нечто вроде колодца, но наполняемого не из подземных вод, а из родника, бегущего по желобу).

В XIV веке монастырь был почитаемой обителью, о чем свидетельствуют раскопанные здесь погребения: многие из них принадлежат мирянам, пожелавшим покоиться в святом месте. Сохранившийся комплекс состоит из восьми помещений (кельи, поварня, погреб, склады) и церкви. Храм был трехнефный, но южная и юго-западная его части полностью разрушены.

Дважды – в 1927 и 1969 гг. – монастырь объявляли памятником культуры.