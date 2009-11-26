Православные и католики намерены выработать единый подход к диалогу с ЕС

Православные и католики намерены выработать единый подход к выстраиванию диалога с Европейским Союзом.

Как сообщает Седмица.Ru, 24 ноября в Брюсселе состоялась первая рабочая встреча глав представительств Православных Церквей при ЕС и генсека Комиссии католических епископских конференций Европы (COMECE) священника Петра Мазуркевича.

"Стороны отметили важность исторического момента, связанного со вступлением в силу Лиссабонского договора, содержащего статью 17 о регулярном диалоге институтов ЕС с Церквями и религиозными сообществами, и приняли решение приступить к подготовке совместной позиции для предоставления ее руководству Евросоюза", - заявил один из участников встречи, и.о. представителя Русской Церкви при Евросоюзе протоиерей Антоний Ильин.

П.Мазуркевич ознакомил представителей Православных Церквей с проектом предложений, подготовленным COMECE.

"В ходе дискуссии участники встречи подчеркнули важность выработки единого подхода Христианских Церквей в Евросоюзе к выстраиванию институционального диалога с ЕС, особо отметив важность совместного свидетельства Православной и Католической церквей как имеющих общность позиций по большинству актуальных вопросов", - заявил отец Антоний.

По его словам, стороны согласились, что создание "общей рамочной платформы для будущего диалога не должно исключать возможность для каждой из Церквей выстраивать собственные отношения с институтами ЕС по вопросам двусторонней повестки дня".

Как сообщил отец Антоний, было также отмечено, что при консультациях с межхристианскими НПО, находящимися в Брюсселе, следует принимать во внимание, что "позиция подобных организаций не может подменить собой позицию Церквей-членов и тем более целых конфессий, а выработка общего подхода к диалогу с ЕС будет эффективной и легитимной только в случае многостороннего формата взаимодействия между всеми представительствами Церквей, действующими в Брюсселе".

Кроме того, продолжил священник, участники обсуждения высказались за то, чтобы регистрация церковных представительств при институтах ЕС учитывала идентичность Церквей именно как религиозных сообществ, "вносящих особый вклад (что отражено в статье 17 Лиссабонского Договора), в силу чего приравнивание Церквей к лоббистским структурам или группам интересов представляется некорректным".

По итогам собеседования было решено проводить такие совместные консультации с декабря на регулярной основе.