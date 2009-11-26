Выборы нового Патриарха Сербского назначены на 22 января
Патриарх избирается «апостольским жребием»
Собор Сербской Православной Церкви, на котором будет избран новый Патриарх, назначен на 22 января 2010 года. Так решил Синод Сербской Православной Церкви, сообщает Седмица.Ru с ссылкой на "Српска.Ру".
Согласно Уставу Сербской Церкви новый Патриарх должен быть избран на Соборе, в котором участвуют все епископы.
Главой Сербской Церкви может стать епископ, как минимум пять лет управляющий епархией.
Патриарх избирается так называемым «апостольским жребием», то есть извлечением наугад записки с именем одного из трех кандидатов прошедших в финальную стадию выборов, набрав большинство голосов участников Собора.
Однако способ избрания может быть и изменен, если такое решение примут участники Собора.
Синод постановил, что заупокойная литургия и панихида по истечении 40 дней со дня смерти Святейшего Патриарха Павла будет отслужена 24 декабря в храме святого Саввы на Врачаре.