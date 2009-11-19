Сербия прощается с Патриархом Павлом

По оценкам полиции, более 200 000 человек в настоящее время собрались в Белграде, чтобы проститься с Патриархом Сербским Павлом, сообщает Благовест-инфо. По данным, которые приводит AP со ссылкой на государственное телевидение Сербии, более полумиллиона человек прошли через центр Белграда за гробом предстоятеля Сербской Церкви.

Патриарх Сербский Павел будет похоронен сегодня в монастыре Раковица недалеко от Белграда.

Заупокойную Божественную литургию возглавил сегодня утром Патриарх Константинопольский Варфоломей I в соборной церкви св. Архангела Михаила в Белграде, где тело Патриарха находилось с воскресенья 15 ноября. Патриарху Варфоломею сослужили архиереи Сербской Православной Церкви.

Затем процессия, в которой приняли участие многочисленные государственные деятели и религиозные делегации, проследовала с гробом покойного Патриарха к площади Теразие и, после краткого поминовения, продолжила движение к храму Святого Саввы.

Там в 11:00 по местному времени началось отпевание.

Патриарх будет похоронен в монастыре в пригороде Белграда Раковица.

Епископ СПЦ Григорий заявил сегодня накануне церемонии, что центральным событием станет отпевание перед храмом Святого Саввы.

"Все остальное должно быть в соответствии с жизнью, скромностью и пожеланиями Патриарха Павла", – сказал он.

Само погребение пройдет с участием лишь небольшого числа людей, и без представителей СМИ, пояснил епископ.

Патриарх Сербский Павел скончался в воскресенье в возрасте 95 лет в Белграде.