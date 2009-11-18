В Сомали женщину убили камнями

В Сомали женщина за распутство приговорена к смерти и забита камнями, а мужчине вынесено наказание в 100 ударов плетью, сообщает Газета.Ru.

По словам судьи группы Аль-Шабаб шейха Ибрагима Абдирахмана, 20-летняя женщина была убита во вторник на глазах у 200 человек. Приговор был вынесен за то, что у нее и ее сожителя родился ребенок.

Контролирующие юг Сомали вооруженные группы, близкие к «Аль-Каиде», установили на своей территории консервативный Шариатский суд. За последний год это уже четвертая подобная казнь в Сомали.