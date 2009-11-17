Отпевание Патриарха Сербского возглавит Патриарх Константинопольський

Константинопольский Патриарх Варфоломей приедет в Белград, чтобы 19 ноября возглавить отпевание почившего Сербского Патриарха Павла, сообщает «Седмица» со ссылкой на сайт «Ромфеа».

На отпевание также прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава Константинопольской Церкви в понедельник, 16 ноября, направил телеграмму соболезнования Сербской Православной Церкви следующего содержания:

«С глубокой скорбью узнали об успении нашего брата, Патриарха сербов Павла. Вчера вечером после службы мы отслужили трисагий о почившем и всем сердцем и душой молились о упокоении его блаженной души в стране живых. Выражаем свои соболезнования почтенной иерархии, благочестивому клиру и верующему народу братской Сербской Церкви, которые все плачут о потере своего любимого Первоиерарха. Сегодня только сам Патриарх Павел радуется своему восшествию на небеса. Я повторю слова сербского поэта М.Бешковича о приснопоминаемом Патриархе: «Никто в наше шумное время не говорит столь тихо, и ничей голос не слышится так далеко. Никто не говорит столь немногословно, и никто не говорит больше. Никто в наше обманчивое время не провозглашает истину с большим бесстрашием». Вечная ему память! Да укажет наш Господь и Основатель Церкви достойного наследника на место главы сербского народа, чтоб он продолжил его достойное архиерейское служение и сохранил предания и достоинства своего народа».

С вечера воскресения, 15 ноября, тело Патриарха Павла находится в храме святого Архангела Михаила в Белграде. Тысячи людей пришли, чтобы проститься с Предстоятелем Сербской Церкви, очередь перед храмом растянулась на несколько километров.

Архиереи Сербской Православной Церкви решили выполнить волю почившего и похоронить его в Раковице - женском монастыре во имя святых Архангелов Михаила и Гавриила в живописном месте под Белградом. В этой обители похоронен Патриарх Сербский Димитрий († 1930), возглавивший Сербскую Православную Церковь после ее объединения и восстановления Патриаршества в 1920 г.

Два непосредственных предшественника Патриарха Павла - Патриархи Герман († 1991) и Викентий († 1950) - похоронены в белградской соборной церкви святого апостола Марка, а Патриарх Варнава († 1937) - в малом храме святого Саввы Сербского в Белграде.