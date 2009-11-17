В Сальвадоре ураганом «Ида» уничтожены более 25 церквей

Более 25 церквей и молитвенных домов повреждены или и полностью уничтожены в результате пронесшегося над Сальвадором урагана «Ида», сообщает Седмица.Ru.

Президент «Альянса Евангелической церкви» («Alianza Evangelica») Хуан Карлос Хасбун ( Juan Carlos Hasbun), выступая 16 ноября по местному радио, заявил, что многие молитвенные дома, пострадавшие из-за непогоды, невозможно более использовать для совершения богослужений.

Католический епископ Грегорио Роза Чавес (Gregorio Rosa Chavez) призвал международное сообщество проявить солидарность с пострадавшими от урагана.

Из-за наводнений и сильных дождей, вызванных ураганом «Ида», в странах Центральной Америки разрушено или повреждено более тысячи домов. Около 14 тысяч человек лишились крова и нуждаются в помощи.