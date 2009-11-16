В Сербии избран местоблюститель патриаршего престола

Местоблюстителем Сербского патриаршего престола в связи с кончиной 44-го патриарха Павла избран митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который из-за тяжелой болезни предстоятеля последние полтора года фактически управлял Сербской православной церковью, возглавляя Священный Синод.

Как сообщила пресс-служба Московского патриархата со ссылкой на сайт Сербской церкви, ее Синод избрал митрополита Амфилохия местоблюстителем в ходе экстренного заседания в день смерти патриарха Павла, в воскресенье вечером.

Выборы нового патриарха Сербского состоятся на соборе не ранее, чем через 40 дней после кончины патриарха Павла.