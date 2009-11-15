Скончался глава православной церкви Сербии
14:41, 15 ноября 2009Мир
9
95-летний патриарх Павел
Глава православной церкви Сербии патриарх Павел скончался в воскресенье утром в белградской больнице на 96-м году жизни, сообщает ВВС.
Патриарх был направлен в военный госпиталь Белграда еще два года назад в связи с целым рядом проблем с сердцем и легкими.
Патриарх сербской православной церкви Павел пользовался уважением как теолог и лингвист. Интронизация Павла состоялась 2 декабря 1990 года в Белграде.
Пост патриарха он занял с крушением коммунистической власти, за которым последовали балканские войны, а затем и падение режима Слободана Милошевича.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter