В Италии в храмах устанавливают автоматизированные раздатчики святой воды

В Италии католические приходы устанавливают в церквях автоматизированные раздатчики святой воды для предотвращения распространения "свиного гриппа", передает Седмица.Ru.

Вспышка вируса H1N1 привела к тому, что многие церкви отказались от традиционной практики, когда верующие при входе в церковь окунают пальцы в емкость со святой водой, чтобы затем перекреститься.

Новое приспособление работает как автоматические дозаторы жидкого мыла: если инфракрасный сенсор раздатчика обнаруживает руку человека, он автоматически выдает небольшое количество воды. В результате вся процедура происходит без каких-либо прикосновений.

Изобретатель приспособления Лучано Марабезе говорит, что интерес к раздатчику святой воды проявляют по всему миру.

На сегодняшний день в Италии зарегистрировано около 30 случаев смертельного исхода от заболевания "свиным гриппом".

Священник Пьере Анджело Мота из города Каприано Бриоско к северу от Милана говорит, что на первых порах его прихожане с некоторым удивлением относились к автоматическому раздатчику святой воды.

"Сначала люди были слегка шокированы такой технологической инновацией, но потом привыкли и теперь относятся к этому с огромным удовольствием", - рассказывает падре.

Прихожанка Марта Каимми с ним полностью согласна: "Это просто замечательно. Теперь мы больше не боимся заразиться "свиным гриппом". Очень хорошая идея в такой ситуации".

Л.Марабезе утверждает, что получает сотни писем со всех уголков планеты от людей, желающих узнать подробности о его изобретении. "Некоторые люди перестали окунать свои пальцы в святую воду, так как опасались чем-нибудь заразиться, - говорит Л.Марабезе. - Многие делали вид, что окунают пальцы. По-моему, очень жаль, что таким образом исчезают наши традиции".

Собор в Милане стал одной из первых церквей, прекративших практику всеобщего доступа к святой воде при входе в храм.

"После того как люди услышали, что некоторые церкви (как, например, миланский собор) убрали емкости со святой водой, спрос на мое изобретение сразу же взлетел до небес", - говорит Л.Марабезе.