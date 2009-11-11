В Германии открылся почтамт для писем в адрес Рождественского деда

Специальный рождественский почтамт открылся в местечке Химмельпфорт (федеральная земля Бранденбург) недалеко от Берлина. Это знак того, что особо почитаемый во всем мире перед Рождеством Святой Николай (он же англо-американский Санта Клаус, французский Пер Ноэль, итальянский Бабо Натале и советский Дед Мороз) готов к приему поздравлений и пожеланий от всех желающих - детей и взрослых.

Николаус прибыл к зданию почты на автомобиле, работающем на природном газе, показав пример уважительного отношения к окружающей среде. Он будет отвечать на письма до наступления Рождества, которое по григорианскому календарю наступает 25 декабря.

В Химмельпфорт, название которого можно перевести как Небесные Врата, а также еще в шесть филиалов рождественских почтамтов в ФРГ, которые откроются позже, ежегодно поступают тысячи писем со всего света. В прошлом году их пришло свыше 280 тыс. из 80 стран, сообщает ИТАР-ТАСС.

Зачастую в них - трогательные истории о жизни, и, конечно, пожелания. Просьбы высказываются самые разнообразные. Например, один из юных жителей Африки в прошлом году захотел получить в подарок немного снега, поскольку никогда не видел его воочию на Черном континенте.

На каждое письмо дается ответ. Если, конечно, на конверте значится адрес отправителя. Местный Рождественский Дед обладает для этого завидной подготовкой. Он знает 17 языков, недавно выучив китайский.

Письма к Николаусу имеют свою историю. Первые несколько конвертов поступили в 1985 году на рождественский почтамт в Энгельскирхене. Затем Николаусу стали писать все чаще, и вскоре традиция прижилась.

Кстати, со святым Николаем в Германии связана особая традиция. Его день Nikolaustag празднуется 6 декабря, и его прихода ожидают все дети, потому что проснувшись утром и заглянув за дверь дома малыши, как правило, находят чулок, наполненный разными сладостями. Это подарок от доброго святого.