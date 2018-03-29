8 цифр о событиях религиозной жизни

100 млн.

...китайцев по приблизительным оценкам исповедуют христианство и являются членами подпольных церквей. По статистическим данным Христианского Совета Китая эта цифра значительно ниже – до 20 млн. Подпольные Церкви не входят в Совет, являющийся официально признанным религиозным объединением, т.к. по их мнению сотрудничество с государством и возможное давление со стороны властей нарушает их религиозную свободу. Однако и официальная и подпольные Церкви сходятся в одном – рост числа прихожан значительно превышает рост клириков и мирян, являющихся главами местных общин. Гао Фенг, глава Христианского Совета, привел неутешительную статистику. В его провинции на 40 тысяч христиан приходится лишь один пастор. Недостаточное количество богословски образованных клириков приводит к серьезным проблемам. Так в некоторых локальных общинах христиане полагают, что второе пришествие Иисуса Христа уже совершилось, и в этот раз Он явился в мир в виде молодой девушки. Christian Post

1,6 млн.

...христианских миссионеров совершают разовые миссионерские поездки, а около 450 тысяч христиан занимаются миссионерством постоянно. Эти цифры приводят американские социологи Адриан Вулдридж и Джон Миклетвейт в своей работе "Бог возвращается: Как меняет мир возрождение религии". По их мнению в настоящее время в мире происходит повышение интереса к религии. В основном это заметно на примере стран Африки и Латинской Америки, в то время как Европа является скорее исключением. Количество христианских миссионеров послужило для авторов главным доводом к тому, чтобы назвать христианство самой динамичной религией мира. Религиозными направлениями новой волны авторы считают движения харизматического толка – эмоциональные и напористые. Newsru.Com

400тыс.

...англикан, являющихся членами Традиционного Англиканского Сообщества, изъявили желание присоединиться к Католической Церкви. Представители Сообщества, одной из деноминаций Англиканской Церкви, объединяющей верующих более чем из 40 стран, около двух лет назад обратились в Конгрегацию Доктрины и Веры с просьбой рассмотреть вопрос о полном евхаристическом общении с Католической Церковью. Кардинал Уильям Левада, возглавляющий Конгрегацию заметил, что просоединение будет регламентироваться правилами, установленными в Апостольской Конституции Бенедикта XVI.Данный документ предусматривает принятие англиканских общин в полное общение с сохранением некоторых особенностей англиканских духовных и литургических традиций. Несмотря на то, что католики не признают апостольского преемства англикан, в новую административную церковную единицу женатые англиканские священники перейдут с сохранением сана. Предполагается, что вслед за ТАС в Католическую церковь перейдут и другие представители Англиканского Сообщества. Milites Christi Imperatoris

50 тыс.

...католиков перестали посещать богослужения в Австрии. По статистике в 2007 году воскресные и праздничные службы посещало приблизительно 780 тысяч человек, а в 2008 году – 730 тысяч. Таким образом посещаемость католических богослужений снизилась на 30%. Наибольший спад зарегистрирован в австрийском городке Линц, где за последние два года Католическую Церковь покинуло около 15 тысяч человек. Седмица.ru

25 тыс.

...долларов может быть наложено в качестве штрафа на Церковь Благодати (Amazing Grace) Северной Каролины за разведение огня в открытых местах. Марк Гриззард, пастор Церкви, а также 14 ее прихожан планируют сжечь в ночь на Хеллоуин (День всех святых, 31 октября) Библии и книги христианских авторов. Выступая по местному телевидению, пастор Гриззард заявил, что его община признает лишь Библию редакции короля Иакова, а прочие переводы и версии такие, как, например, Живая Библия считает сатанинскими и извращающими слово Божие. В ночь на Хеллоуин борцы за чистоту веры также планируют сжечь музыкальные диски и книги таких христианских авторов как Билли Грэм и Рик Уоррен. USA Today: Religion

900 евро

...такова средняя сумма пожертвований, которую рассчитывает получить от представителей духовенства пресвитерский Совет Лионского диоцеза. В заявлении Совета священству было предложено пожертвовать свою месячную заработную плату в благотворительный фонд поддержки жертв кризиса По мнению организаторов благотворительного сбора этот жест должен стать стимулом и для других. Участие в этой акции, которая была вдохновлена аналогичной инициативой нескольких испанских церквей, является полностью добровольным. Помогая малоимущим семьям, которых затронула безработица, духовенство может выразить свою близость к ним и через материальную помощь. Milites Christi Imperatoris

300

...католических епископов Африки обратились к главам африканских государств с призывом раскаться в коррупции или уйти в отставку. Итоговый документ, разработанный на синоде, проходившем в Риме, был адресован политическим лидерам, исповедующим католицизм. В нем говорится, что Африке нужны «святые» правители, способные «очистить континент от коррупции и работать на благо своего народа». В документе лидеры не названы по именам, но предполагается, что обращение в первую очередь направлено президентам Зимбабве и Анголы. Президент Зимбабве Роберт Мугабе ввел в стране жесткий политический режим, приведший к экономическому кризису в стране, а партию президента Анголы Эдуардо дос Сантоса, победившую на последних парламентских выборах, многие критики обвиняют в мошенничестве и коррупции. Епископы также осудили деятельность транснациональных корпораций, наносящих ущерб экологии континента. Religion News, Milites Christi Imperatoris

12

...человек были арестованы в результате столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме. Конфликт произошел между арабским населением Иерусалима и полицией. После решения властей об ограничении доступа на Храмовую гору посетителей, многие исламские лидеры призвали мусульман защитить Иерусалим от «еврейских захватчиков». Недовольная увеличением количества представителей правопорядка исламская молодежь забросала израильских полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ полиция была вынуждена применить светошумовые гранаты. По данным израильских СМИ в ходе столкновений никто не пострадал.

Аналитическая служба Богослов.RU