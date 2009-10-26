Кризис усилил динамику развития христианства - эксперты

По мнению американских социологов Адриана Вулдриджа и Джона Миклетвейта, жители многих стран в последнее время возвращаются к религии. Таковы главные выводы их совместного исследования «Бог возвращается: Как меняет мир возрождение религии», сообщает сайт "Религия в Украине" со ссылкой на газету Washington Post. При этом религиозность меняет эмоциональную окраску. Все более востребованной становится яркая, харизматичная, напористая и иногда даже агрессивная религиозность.

Именно подъем такой религиозности исследователи отметили во многих странах Латинской Америки и Африки, а также в Китае. Создаются новые течения христианства либо активно возрождаются некоторые ранее существовавшие, а это в свою очередь заставляет обновляться и католицизм. Исследователи отмечают также, что именно христианство является в настоящий момент самой динамично развивающейся религией, сумевшей адаптироваться к современности.

Ислам начинает догонять ее по количеству исповедующих эту религию, однако сильно уступает христианству в адаптации. Интересно, что один из авторов исследования – Адриан Вулдридж является убежденным атеистом. Однако он признается, что общение с представителями многих религиозных общин и особенно миссионерских организаций заставило его по-другому посмотреть на религию.