Католикос Грузии и Патриарх Кирилл встретятся в Баку

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй заявил сегодня, что встретится в Баку с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает ИТАР-ТАСС.

«В начале ноября я поеду в Баку для участия в праздновании 60-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 30-летия его деятельности на посту главы Управления мусульман Кавказа. Там в Баку состоится моя первая встреча с нынешним Патриархом Московским и всея Руси Кириллом», - сказал Илия Второй.