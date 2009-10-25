В Иерусалиме закидали камнями группу туристов

В Иерусалиме происходят столкновения полиции с арабами. Как сообщает издание «Курсор», группа арабов закидала камнями зарубежных туристов, поднявшихся на Храмовую гору. Полиция принимает меры к прекращению беспорядков.

По данным Reuters, в результате столкновений с полицией в Старом городе Иерусалима в районе комплекса мечети Аль-Акса были арестованы 12 арабов. Группы арабской молодежи забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В настоящее время комплекс мечети закрыт для посещения.

Как сообщает Isra.сom, еврейские правые активисты призывают сегодня своих единомышленников подняться на Храмовую гору, а северное крыло «Исламского движения» обратилось к сторонникам с призывом защитить мусульманские святыни.