Городской совет Британии отменил молитву перед собраниями

Горсовет в одном из населенных пунктов английского графства Сомерсет прервал 115-летнюю традицию молиться в начале каждого ежемесячного собрания, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Такое решение принято из соображений того, что она якобы может "обидеть представителей других религий". Ранее совет получил письмо от местной жительницы, в котором говорилось, что подобная практика "неуместна и недопустима в многонациональном и многорелигиозном обществе", семеро членов совета проголосовали за отмену молитвы, трое - против, и еще трое воздержались.

Как заявил викарий местной епархии преподобный Майк Слейд, данное решение дискриминирует самих членов совета. Он выразил недоумение в связи с тем, что христианская молитва "оказывается ненужной, тогда как на протяжении более ста лет она была жизненно необходимой в управлении городскими делами".

В горсовете, численность которого составляет 4,5 тыс. человек, практика молитвы перед заседаниями началась в 1894 году, пишет британская газета "Дейли телеграф".