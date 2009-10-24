В США возле церкви зарезали католического священника

В пригороде Ньарка в американском штате Нью-Джерси в пятницу утром возле храма было обнаружено тело убитого священника Католической церкви Эда Хиндса. В момент гибели Хиндс был облачен в священнические одеяния, передает Газетa.ru.

В местной полиции предположили, что убийцей мог быть один из бедняков или бездомных, которым активно помогал священник.