"Бог возвращается", считают социологи из США

Американские социологи Адриан Вулдридж и Джон Миклетвейт опубликовали работу "Бог возвращается: Как меняет мир возрождение религии". Рассмотрев религиозную ситуацию в Китае, Нигерии, Кении и нескольких странах Латинской Америки, ученые пришли к выводу, что повышение интереса к религии и рост ее влияния на общественную жизнь происходит во всем мире. Кроме того, они полагают, что именно теряющая веру Европа, а не Америка, является здесь исключением, сообщает NEWSru. со ссылкой на газету "Washington Post".

"Религия сейчас идет рука об руку с модернизацией, - считает Вулдридж. – С 1970-х что-то изменилось, сейчас весь мир идет именно в направлении Америки".

По его мнению, черты новой религиозности хорошо видны в движении пятидесятников. "На подъеме религия эмоциональная, напористая, харизматичная. В Гватемале воочию видишь, как наэлектризовано там движение пятидесятников и харизматов. Их соседство заставляет меняться и католицизм. То же самое заметно в Лагосе и Найроби. Когда мы приступали к работе над книгой, я недооценивал энергию и жизненную силу религии".

Впечатление на ученого произвела и численность христианских миссионеров: постоянно этим занимаются 443 тыс. человек, а еще 1,6 млн. совершают разовые миссионерские поездки.

Социолог отмечает также, что самой динамичной религией мира остается христианство. "Если судить только по цифрам, то ислам его догоняет. Но это за счет демографии, а не проповеди. Рано или поздно рождаемость достигнет максимума и пойдет на спад. Христианство прошло сквозь горнило Просвещения и Реформации и наладило отношения с современностью. Насколько я понимаю, ислам пока что этого не сделал", - утверждает ученый.

Сам Вулдридж – атеист, но, по его словам, в процессе работы над книгой он стал гораздо больше уважать религию. "Я был потрясен, увидев, как верующие лезут вон из кожи, чтобы помочь бедным. А атеистов, делающих то же самое, что-то не видно", - говорит автор книги.