В Бельгии нынешний праздник Святого Николая обойдется родителям дороже на 5-15%

В Бельгии ожидают, что нынешний праздник Святого Николая обойдется родителям дороже на 5-15%, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные исследования, обнародованного сегодня во фламандской газете Het Laatste Nieuws.

По данным издания, основной причиной подорожания игрушек является то, что большинство из них изготовлено из пластика, а если производители делали игрушки из этого материала на основе нефти, он стоил достаточно дорого.

Еще одной причиной подорожания игрушек называется ужесточение требований к безопасности игрушек происхождением из Китая.

Больше всего подорожали, по сравнению с прошлым годом, игрушки популярных американских брендов - Playskool, Fisher Price, Kiddieland и Little People – на 10-15%.

В то же время цены на игрушки европейских производителей, таких как Lego и Playmobil, выросли меньше.