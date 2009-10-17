В Ираке атакам подверглись свыше 300 мечетей и 41 церковь

С 2004 по октябрь 2008 года атакам в Ираке подверглись свыше 300 мечетей и 41 церковь.

Как передает Благовест.инфо, таковы официальные данные министерства Ирака по правам человека. Всего же за этот период погибли свыше 85 тыс. иракцев, еще более 147 тыс. человек были ранены или пострадали.

В число погибших иракцев входят 269 журналистов, 263 ученых и 21 судья.

Война началась в марте 2003 года, но данные того периода не фиксировались официально. Представители власти утверждают, что число жертв намного выше указанных в отчете.