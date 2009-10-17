В США атеисты добиваются запрета молитв на официальных мероприятиях

В США атеисты пытаются добиться запрета на молитвы во время официальных мероприятий, - сообщает Христианский мегапортал invictory.org.

"Когда я смотрел инаугурацию, у меня сжимался желудок от возмущения, как грубо наша страна нарушает Конституцию, самый важный свой документ", - говорится в одном из исков, поданных в Аппеляционный суд округа Колумбия. "Когда начались все эти религиозные высказывания и молитвы во время инаугурации, я испытал временное чувство изоляции", - говорится в другом иске. "Из-за этих молитв я чувствую себя исключенным из политического процесса и гражданином второго сорта. А когда главный судья Робертс попросил президента сказать "Так помоги мне Бог", я испытал страх и боль в животе", - сказано в третьем. Представители Тихоокеанского юридического института, который взялся защищать выступавших на инаугурации пасторов Рика Уоррена и Джозефа Лоури от пострадавших атеистов, на это ответили, что Конституция не требует, чтобы правительство было безнравственным или безбожным.

Главный консультант института Кевин Снидер напомнил: "Молитвы, призванные придать торжественности публичным церемониям, имеют в нашей стране долгую и почтенную историю". А президент ТЮИ Брэд Дакус добавил: "Первую поправку (которая запрещает навязывание религии) нельзя отрывать от здравого смысла. Хотя атеисты, гуманисты и "свободомыслящие" в Америке составляют ничтожное меньшинство, они вправе свободно выражать и практиковать свое неверие как им заблагорассудится. Но это не значит, что им в угоду богобоязненное большинство надо лишить голоса".