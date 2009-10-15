Путин и Медведев написали статьи о патриархе Алексие II

Для книги «Путем Христовым», посвященной памяти патриарха Московского и всея Руси Алексия II, вступительные статьи написали президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин.

Об это сообщает Газетa.ru со ссылкой на гендиректора Института изучения реформ и предпринимательства Ольгу Климашевскую, под редакцией которой издана книга.

В издании приводятся воспоминаниями о почившем предстоятеле 77 известных в России людей.