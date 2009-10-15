Путин и Медведев написали статьи о патриархе Алексие II
19:14, 15 октября 2009Мир
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Для книги «Путем Христовым»
Для книги «Путем Христовым», посвященной памяти патриарха Московского и всея Руси Алексия II, вступительные статьи написали президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин.
Об это сообщает Газетa.ru со ссылкой на гендиректора Института изучения реформ и предпринимательства Ольгу Климашевскую, под редакцией которой издана книга.
В издании приводятся воспоминаниями о почившем предстоятеле 77 известных в России людей.
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